Les actionnaires de DHL ont approuvé une augmentation du dividende à 1,90 E par action et la réorganisation juridique
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 16:27
À l'ordre du jour, l'Assemblée générale a autorisé, à 99,88 % des voix, une augmentation du dividende à 1,90 euro par action (contre 1,85 euro l'année précédente). Le montant total des dividendes versés s'élève ainsi à environ 2,1 milliards d'euros.
"Nous avons considérablement augmenté notre bénéfice par action et généré un flux de trésorerie disponible important. Cette solide assise financière nous permet de verser un dividende plus élevé et témoigne de notre gestion rigoureuse du capital ainsi que de notre engagement à offrir des rendements fiables et attractifs" a déclaré Melanie Kreis, Directrice financière du groupe DHL.
Un point essentiel à l'ordre du jour était la réorganisation juridique de la structure du Groupe, dans le cadre de la Stratégie 2030 " Accélérer la croissance durable ".
Les actionnaires ont approuvé à une large majorité (99,95 % des voix) le transfert de la division Post & Parcel Germany en une entité juridique distincte, ainsi que le changement de nom de la société cotée Deutsche Post AG en DHL AG. Ces deux mesures devraient entrer en vigueur au second semestre.
La société mère cotée continuera d'opérer sous la dénomination DHL AG et de gérer la stratégie du Groupe, sa gouvernance et les services transversaux.
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