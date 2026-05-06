La Bourse de Paris termine en hausse de près de 3%, porté par les espoirs de paix au Moyen-Orient

Le CAC 40 en hausse de près de 3% mercredi 6 mai ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé mercredi en hausse de plus de 3%, portée par le vent d'enthousiasme sur les marchés mondiaux avec les espoirs de paix au Moyen-Orient.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en forte hausse de 2,94%, soit un gain de 237,11 points, pour s'établir à 8.299,42 points.

Les investisseurs avaient déjà fait preuve d'optimisme mardi, la place parisienne ayant clôturé en hausse de 1,08%, à 8.062,31 points.

Augmentant d'un coup la pression sur l'Iran, Donald Trump a menacé mercredi de bombarder le pays avec une "intensité bien plus forte qu'avant" si les dirigeants iraniens ne concluaient pas d'accord avec les Etats-Unis.

En parallèle, selon le site américain Axios, "deux responsables américains et deux autres sources informées du dossier" ont fait état "d'un protocole d'accord d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées". Les États-Unis attendraient des réponses de Téhéran dans les 48 prochaines heures.

"Les sources qui ont dit que l'accord était proche sont considérées comme crédibles" par les marchés, de quoi supplanter "les menaces d'escalade", estime Charlotte de Montpellier, économiste d'ING interrogée par l'AFP.

Les marchés voient surtout "une volonté des deux côtés de parvenir à un accord", poursuit-elle, avant de rappeler qu'il y avait déjà eu "des espoirs de paix par le passé".

L'accord verrait aussi les deux parties lever les restrictions concernant le transit par le détroit d'Ormuz par lequel passe 20% de l'offre mondiale d'hydrocarbures, selon les informations d'Axios, soit le point le plus scruté par le marché pétrolier.

La détente des prix du brut a particulièrement profité aux places européennes, beaucoup plus dépendantes des prix de l'énergie.

TotalEnergies bon dernier

Côté valeurs, "tout le monde gagne sauf l'énergie", résume Charlotte de Montpellier.

Sans surprise, le géant pétrolier TotalEnergies s'inscrit à la dernière place du CAC 40, plombé par la chute des cours du brut. Son titre a terminé en baisse de 3,22% à 76,75 euros.

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