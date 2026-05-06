emeis poursuit son redressement
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 18:19
Le groupe a notamment dévoilé une hausse continue de son taux d'occupation moyen, qui a atteint 89,1%, soit une progression de 2,1 points sur un an. Sur deux ans, le redressement est encore plus spectaculaire avec un gain de 4,1 points.
Chiffre d'affaires : un effet prix et volume favorable
A fin mars, emeis a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,3 % (contre 6,1 % en 2025), à 1,509 milliard d'euros. Cette performance a été alimentée par deux leviers : l'effet prix, grâce à une revalorisation moyenne de 3,9% sur l'ensemble des zones, et l'élan international. Si la France progresse de 4,8%, l'activité à l'international a tiré la croissance avec une hausse organique de 7,3%.
L'activité des cliniques affiche également des signes encourageants avec une progression de 4,9% sur le trimestre.
Perspectives : emeis confirme ses ambitions pour 2026
Fort de ce début d'année, le management a confirme ses objectifs financiers à court et moyen terme. Pour l'exercice 2026, le Groupe anticipe une croissance de l'Ebitdar (excédent brut d'exploitation avant loyers) à périmètre constant supérieure à 10%.
A plus long terme, la trajectoire 2024-2028 est réitérée avec une croissance annuelle moyenne de l'Ebitdar visée entre 12% et 16%.
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