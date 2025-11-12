Les actionnaires de Dayforce soutiennent l'opération de privatisation de Thoma Bravo pour un montant de 12,3 milliards de dollars

Dayforce DAY.N a déclaré avoir reçu un vote extrêmement positif de la part de ses actionnaires pour le projet de rachat du fournisseur de logiciels RH par Thoma Bravo pour un montant de 12,3 milliards de dollars, un mois après que son principal actionnaire a déclaré qu'il voterait contre l'opération.

Les résultats préliminaires d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue mercredi ont montré qu'environ 88,4 % des votes étaient en faveur de l'opération de Thoma Bravo.

Le secteur des logiciels est devenu une cible d'investissement en raison de la résistance des services d'abonnement et des revenus récurrents dans une économie affaiblie par la détérioration du marché de l'emploi, les tarifs douaniers et les dépenses erratiques.

T. Rowe Price Associates TROW.O , qui détient une participation de 15,7 % dans Dayforce, avait déclaré en octobre qu'il voterait contre la transaction, qualifiant l'offre de "décevante" et de tentative de tirer profit du "pessimisme à court terme" dans le secteur.

Thoma Bravo avait accepté d'acheter Dayforce en août afin de renforcer son portefeuille de logiciels, la société de capital-investissement misant sur des modèles commerciaux à revenus récurrents pour faire face à un environnement économique incertain.

L'opération devrait être finalisée à la fin de l'année ou au début de 2026. Les actionnaires de Dayforce recevront 70 dollars par action en espèces, selon les termes de la fusion.