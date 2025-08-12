Les actionnaires d'Assura au Royaume-Uni soutiennent l'offre de PHP plutôt que l'offre en numéraire de KKR

(Ajout d'un commentaire de Shore Capital au paragraphe 5, détails de l'offre)

Primary Health Properties PHP.L a déclaré mardi avoir obtenu des acceptations pour 62,9% des actions d'Assura AGRP.L dans le cadre de son offre publique d'achat (OPA) sur l'investisseur britannique en immobilier de santé, une rare manifestation du soutien des investisseurs sur les marchés britanniques dans le contexte d'une vague de rachats d'entreprises par des fonds d'investissement privés ces derniers temps.

Le fonds d'investissement américain KKR KKR.N et PHP se sont affrontés pendant des mois pour le rachat d'Assura, avant que le conseil d'administration de la société britannique ne soutienne l'offre plus élevée de PHP en juin.

Mardi, PHP a confirmé que toutes les conditions restantes liées à son offre révisée de 2,4 milliards de dollars en espèces et en actions pour Assura ont été remplies, ce qui signifie que PHP peut maintenant procéder à l'acquisition.

Le succès de l'offre de PHP, société cotée à Londres, marque un rare vote de confiance sur les marchés publics britanniques, après qu'une série d'entreprises ont accepté des offres en espèces de la part d'acquéreurs de capital-investissement au cours des deux dernières années.

Les analystes de Shore Capital ont déclaré que la conclusion de l'opération était "non seulement une victoire pour l'entreprise, mais aussi une victoire pour les infrastructures essentielles du Royaume-Uni, le marché boursier britannique, la prestation de soins de santé dans les îles britanniques et la société dans son ensemble".

Assura, qui gère plus de 600 établissements de santé et compte parmi ses clients le National Health Service, soutenu par l'État britannique, a réitéré vendredi son soutien à l'offre publique d'achat de PHP, bien que son rival KKR l'ait incité à soutenir l'offre de la société américaine.