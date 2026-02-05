 Aller au contenu principal
Les actifs d'Ares Management franchissent la barre des 600 milliards de dollars grâce à une forte dynamique de collecte de fonds
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actifs sous gestion d'Ares Management ARES.N ont franchi la barre des 600 milliards de dollars au quatrième trimestre grâce à une solide collecte de fonds, même si les inquiétudes concernant les fissures sur le marché du crédit privé se sont accrues.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs a recueilli 35,9 milliards de dollars de nouveaux capitaux bruts au cours du trimestre, portant les actifs sous gestion à 622,5 milliards de dollars. La société s'est fixé pour objectif de dépasser les 750 milliards de dollars d'actifs d'ici 2028.

La demande de crédit privé de la part de la communauté institutionnelle a bien résisté malgré les inquiétudes croissantes, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés et se diversifiant au-delà des marchés publics.

"La demande robuste des investisseurs sur nos trois canaux se poursuit et nous nous attendons à une nouvelle année forte en termes de collecte de fonds, qui pourrait égaler ou dépasser nos niveaux record de 2025", a déclaré Michael Arougheti, directeur général de l'entreprise.

Les bénéfices des gestionnaires d'actifs alternatifs feront l'objet d'une attention particulière au cours des prochains jours, les investisseurs évaluant l'exposition du secteur aux sociétés de logiciels dans un contexte de craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle.

Ares a déclaré jeudi que ses investissements dans l'industrie du logiciel représentaient 6 % de ses actifs totaux et moins de 9 % du crédit privé.

Le secteur a déjà fait l'objet d'un examen approfondi depuis septembre, avec les faillites jumelles du fabricant de pièces automobiles First Brands et du banque à risque Tricolor, ce qui a ravivé les inquiétudes du marché concernant le crédit privé.

Ares a déployé 45,8 milliards de dollars de capitaux au quatrième trimestre. La plupart de ces capitaux ont été consacrés aux prêts directs américains et européens, à l'immobilier et au crédit alternatif.

Le revenu trimestriel après impôts s'est élevé à 1,45 dollar par action, contre 1,23 dollar par action l'année précédente.

Ares, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs au monde, est fortement axé sur le crédit. Elle a également élargi ses capacités en matière d'immobilier et d'infrastructure numérique grâce à l'acquisition de GCP International .

La société a rejoint l'indice S&P 500 .SPX en décembre, devenant ainsi le dernier gestionnaire d'actifs alternatifs à rejoindre l'indice de référence.

