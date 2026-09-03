Les acteurs du secteur gazier de l'Outback australien se tournent vers le Territoire du Nord pour éviter la file d'attente en matière d'alimentation électrique des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Helen Clark

Les producteurs de gaz et les consultants qui promeuvent le Territoire du Nord australien comme site d’implantation pour des centres de données dédiés à l’IA affirment que les promoteurs peuvent y contourner les files d’attente pour le raccordement au réseau – qui bloquent les projets dans le sud-est, région densément peuplée – en construisant leurs propres unités de production d’électricité.

Cet argumentaire, avancé par des entreprises bien placées pour tirer profit du développement des centres de données, intervient alors que Canberra prévoit d'exiger, à partir de l'année prochaine, que les nouveaux centres de données soient alimentés par des énergies renouvelables, le gaz naturel n'étant autorisé qu'à titre de solution de secours.

Les projets de centres de données proposés dans le Territoire s’appuient sur le gaz de schiste provenant du sous-bassin de Beetaloo, la seule province australienne productrice de gaz de schiste, située à 500 km (310 miles) au sud de Darwin et qui a livré ses premiers volumes commerciaux cette semaine.

“Un promoteur disposant d’un terrain et d’une source d’énergie peut commencer à produire de l’électricité en aval du compteur, juste à côté de l’installation,” a déclaré Jason Finlay, associé chez Vantage North Group, un cabinet de conseil créé cette année par d’anciens fonctionnaires du Territoire.

“Pas de demande de raccordement, pas de travaux d’extension, pas d’attente de quatre à huit ans pour une ligne de transport appartenant à un tiers,” a ajouté M. Finlay, s’exprimant lors de la conférence « South East Asia Australia Offshore & Onshore » à Darwin.

À l’est, “il est pratiquement impossible d’obtenir un raccordement pour un centre de données désormais,” a déclaré Alex Underwood, directeur général de Beetaloo Energy BTL.AX , qui prévoit de devenir l’un des deux producteurs du bassin.

La filiale Beetaloo Digital de son entreprise, qui prévoit de fournir des terrains et de l’électricité aux centres de données, détient des droits exclusifs accordés par le gouvernement du Territoire sur un site situé à 30 km de Darwin, où un campus de 2 gigawatts aura besoin d’environ 200 térajoules de gaz par jour et par gigawatt.

L'approvisionnement vient tout juste de démarrer: mardi, Tamboran Resources TBN.AX a ouvert le robinet pour acheminer 40 TJ par jour vers Darwin. Beetaloo Energy ajoutera 15 TJ supplémentaires dans le courant de l'année.

“Cela comporte encore beaucoup de risques,” a déclaré M. Finlay. “Il faut des moyens financiers considérables.”