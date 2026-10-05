Les acteurs de la série “Below” de Netflix attribuent le charme de la série à la communauté de Terre-Neuve

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par Kate Skelly

Il y a quelque chose de louche dans la mini-série à suspense de Netflix “Below”, qui s'ouvre sur un conflit politique dans une ville côtière canadienne, rapidement éclipsé par des événements mystérieux qui se trament près du port.

L’acteur Josh Hartnett, qui incarne un pêcheur contraint de récolter de la glace sur des icebergs en raison de l’épuisement des stocks de poissons, a déclaré que le fait que la série se déroule et soit tournée dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador était la partie « la plus palpitante » du projet.

“ Si cet aspect n’avait pas été mis en avant, (Below), la série aurait très bien pu n’être qu’une série parmi d’autres, mais je pense que c’est ce qui m’a vraiment captivé ”, a déclaré Josh Hartnett à Reuters.

Cette série limitée en six épisodes, dont la diffusion mondiale débute cette semaine, se déroule pendant le “Come Home Year”, une tradition bien réelle au cours de laquelle les habitants de Terre-Neuve qui ont quitté leur île pour travailler y reviennent passer l’été. Mais ces retrouvailles familiales à l’ambiance chaleureuse deviennent rapidement la cible d’une créature marine qui sème la terreur au sein de la communauté.

La série mêle suspense inquiétant, humour sincère et changement climatique — un sujet que l’actrice Mackenzie Davis, qui incarne une chercheuse en sciences marines aidant à comprendre ce qui se passe dans l’eau, a qualifié d’“absurde et insensé” de laisser de côté.

“ Il se passe beaucoup de choses dans cette série, et une grande partie porte sur le changement climatique. Mais tout est équilibré d’une manière très agréable, ce qui fait que l’on n’a pas l’impression de suivre un cours magistral ou d’être puni en la regardant ”, a-t-elle déclaré.

Créée par le scénariste canadien Jesse McKeown, “Below” met en scène des acteurs locaux, auxquels les autres comédiens rendent hommage pour les avoir aidés à maîtriser l’accent particulier de Terre-Neuve.

“ Si je ne savais pas comment dire quelque chose, je vérifiais. Je demandais: “Est-ce que ça va? Est-ce qu’on s’en sort bien?” Ils m’ont vraiment beaucoup soutenu ”, a déclaré Charlie Heaton, qui joue également dans la série de science-fiction à succès de Netflix “Stranger Things”.

“Below” sera disponible en streaming dans le monde entier sur Netflix à partir du 8 octobre.