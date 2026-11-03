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Les abonnements et les volumes commerciaux n'y sont plus pour Shopify
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 17:09

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Shopify recule de près de 7,5% en séance ce mardi après la publication de résultats trimestriels contrastés, marqués par un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux prévisions et des performances décevantes dans les abonnements et les volumes de ventes. Le spécialiste canadien du commerce électronique a néanmoins dépassé les attentes en matière de bénéfice, sans parvenir à rassurer les investisseurs sur la dynamique de ses activités.

Au troisième trimestre, Shopify a réalisé un chiffre d'affaires de 3,74 milliards de dollars, contre 3,75 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté par action a atteint 0,49 dollar, dépassant le consensus de 0,46 dollar. Le volume brut de marchandises (GMV), qui mesure la valeur des produits vendus sur sa plateforme, s'est établi à 119,15 milliards de dollars, contre 120,03 milliards anticipés. Pour le quatrième trimestre, le groupe prévoit une croissance annuelle de ses revenus dans le bas de la fourchette des 30%, légèrement inférieure aux 32,1% attendus par Wall Street.

Les activités d'abonnement ont particulièrement déçu, avec un chiffre d'affaires de 836 millions de dollars, contre 848,1 millions attendus. Leur bénéfice brut a atteint 661 millions de dollars, inférieur au consensus de 680,3 millions, soit un écart de près de 20 millions. À l'inverse, les revenus et le bénéfice brut des services aux marchands ont dépassé les prévisions, soutenant la rentabilité globale du groupe. Ces performances contrastées montrent que Shopify conserve une capacité à générer des bénéfices supérieurs aux attentes, mais que la progression de ses abonnements et de ses volumes commerciaux reste insuffisante pour satisfaire les investisseurs.

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