Les 3 IPO les plus attendues en 2021 sur Euronext Paris

Alors que les particuliers ont massivement investi en 2019 sur l'action FDJ lors de son introduction en Bourse et qu'en 2020 ils ont été nombreux à céder aux sirènes de la Bourse avec plusieurs centaines de milliers de nouveaux investisseurs individuels actifs sur les marchés, Café de la Bourse fait le point sur les prochaines IPO qui interviendront à la Bourse de Paris. La cloche d'Euronext Paris va-t-elle sonner plus fort en 2021 ? Quelles sont les introductions en Bourse les plus attendues ? On vous dit tout !

Introduction en Bourse Believe : solution marketing et distributions pour les artistes indépendants

Believe est une entreprise française fondée en 2005, spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels. Elle possède plusieurs marques de distribution et des labels dont TuneCore, Groove Attack, Believe Distribution, AllPoints, Naïve, et Nuclear Blast qu'elle a acquis par acquisitions successives

L'entreprise se distingue notamment par son positionnement sur les marchés russe et indien. Elle a d'ailleurs racheté en 2019 Entco, le spécialiste des événements en direct en Inde.

L'entreprise accompagne des artistes français populaires comme Jul, Rohff ou PNL.

En 2020, le PDG de Believe témoigne dans une interview au journal Le Monde de la bonne santé de Believe dans un monde de la musique sinistré : la croissance en 2020 sera d'environ 20 % et "le cap du milliard de dollars sera atteint en 2021 ou 2022 "

Selon Reuters, Le groupe vise une IPO sur Eurnoext Paris à hauteur de 2 milliards d'euros en 2021 pour profiter de l'engouement pour les valeurs technologiques

Date prévue pour l'introduction en Bourse : courant 2021

Valorisation en Bourse approximative : environ 2 milliards d'euros

Introduction en Bourse Hydrogen Refueling Solutions : le spécialiste des stations de ravitaillement en hydrogène



HRS (Hydrogen Refueling Solutions) propose des stations de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules, dont à la fois des flottes légères et lourdes, des marchés du transport, de l'industrie, du stockage ou de l'énergie

À ce jour HRS a déployé 34 stations de ravitaillement en hydrogène, soit une capacité totale de 4 700 Kg d'H2/jour installée.

Le groupe souhaite surfer sur la vague de la révolution hydrogène et entrer en Bourse pour accélérer la croissance, et suivre les beaux parcours boursiers de l'action McPhy Energy ou de l'action Air liquide par exemple.

Date prévue pour l'introduction en Bourse : le 15 février 2021

Valorisation en Bourse approximative : 350 millions d'euros

Introduction en Bourse OVH : le fournisseur cloud européen

Selon Bloomberg, le champion français de solutions cloud, basé à Roubaix, envisage une introduction en bourse début 2021 pour accélérer sa croissance

OVH est l'un des plus gros concurrents sur le territoire de la zone euro des services de cloud computing fourni par les géants américains Amazon (AWS) Google (GCP) et Microsoft (Azure). La souveraineté des données reste le cheval de bataille privilégié d'OVH pour se différencier de ses concurrents.

Il compte de belles références comme le fabricant de pneus Michelin et le détaillant britannique de billets de train Trainline. Il emploie aujourd'hui près de 2 500 personnes.

L'entreprise a été fondée en 1999 par Octave Klaba et compte parmi ses actionnaires des fonds d'investissements réputés comme KKR & Co.

Date prévue pour l'introduction en Bourse : premier trimestre 2021

Valorisation en Bourse approximative : non disponible

Quelles sont les autres IPO attendues en 2021 sur Euronext Paris ?

Mis à part Believe, OVH et HRS, d'autres IPO comme celle de la Biotech Pherecydes Pharma devraient aussi être intéressantes à suivre cette année. De plus, 2021 devrait également receler des opportunités sur les cessions d'activités non stratégiques de grand groupe. Par exemple, le groupe Engie a annoncé en 2020 qu'il souhaitait céder des actifs non stratégiques, notamment dans ses métiers de services multi techniques. De son côté, Sanofi pourrait se désengager du pôle "santé grand public" (et son fameux Doliprane) pour se concentrer sur les principes actifs... Peut-être de bonnes affaires à saisir ?

