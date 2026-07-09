lePERMISLIBRE publie son chiffre d'affaires du premier semestre 2026



Revenus stables séquentiellement par rapport au second semestre 2025

Période de consolidation mise à profit pour renforcer les fondamentaux et préparer la croissance

Adaptation rapide à un nouvel environnement réglementaire, marqué par la fin du financement du permis de conduire par le CPF pour les salariés

Fondamentaux renforcés et base de coûts maîtrisée pour préparer un retour à une croissance rentable



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 s'établit à 3,8 M€, en recul de 20 % par rapport au premier semestre 2025 (4,7 M€). Ce recul s'inscrit dans une phase de transition délibérée, au cours de laquelle la société a concentré ses efforts sur le renforcement de ses fondamentaux et l'adaptation à un environnement de marché en profonde évolution. La base de comparaison du premier semestre 2025 portait encore les volumes non rentables engagés en 2024, ainsi que les effets de la restructuration conduite au cours de cet exercice.



Sur une base séquentielle, le chiffre d'affaires est stable par rapport au second semestre 2025 (+1 %), confirmant la stabilisation de l'activité amorcée depuis la restructuration engagée en 2025.