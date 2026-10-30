lePERMISLIBRE divise par trois sa perte d’exploitation au premier semestre 2026



Chiffre d’affaires stable par rapport au second semestre 2025



Modèle phygital en déploiement : sept agences ouvertes à date





Lucas Tournel, co-fondateur et Président-directeur général de lePERMISLIBRE, déclare :



« Au premier semestre 2026, nous avons divisé par trois notre perte d’exploitation et stabilisé notre chiffre d’affaires par rapport au second semestre 2025.



Ces résultats traduisent les effets de la restructuration conduite en 2025. Nous poursuivons le déploiement de notre modèle phygital, avec sept agences ouvertes à date. Nous visons un EBITDA positif au niveau du Groupe au cours du premier semestre 2027. »





UN REDRESSEMENT OPÉRATIONNEL CONFIRMÉ





Au premier semestre 2026, la perte d’exploitation est divisée par trois, à -0,35 M€ contre -1,05 M€ un an plus tôt, alors même que le chiffre d’affaires recule de 20 %.



Cette amélioration repose principalement sur la base de coûts issue de la restructuration conduite en 2025 (masse salariale -51 %, honoraires -52 %). Le taux de marge brute progresse par ailleurs de 0,7 point, à 39,5 %, grâce à une politique tarifaire ajustée zone par zone.



Le résultat net s’établit à -0,40 M€, contre -1,48 M€ au premier semestre 2025, qui intégrait 0,4 M€ de charges exceptionnelles liées à l’abandon d’un compte courant consenti à une filiale.