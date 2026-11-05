Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert jeudi, toujours dans le sillage de la victoire sans appel des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, les places boursières du Vieux Continent profitant de leur moindre exposition aux valeurs technologiques et de la baisse des prix de l'énergie.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 1,15 %, Francfort gagnait 0,26 %, Londres 0,94 % et Milan 0,37 %.

Euronext CAC40