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Leonardo présente deux nouveaux systèmes de gestion de combat naval à Euronaval
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 13:57

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Le groupe italien de défense a dévoilé deux solutions destinées à renforcer son offre de systèmes de commandement et de contrôle pour les plateformes navales.

Leonardo a présenté SADOC 5, un système de gestion de combat de nouvelle génération qui doit notamment équiper les futurs destroyers DDX de la marine italienne. Intégrant des technologies d'intelligence artificielle, il vise à améliorer la détection et la gestion des menaces émergentes, notamment les drones et les missiles balistiques et hypersoniques, tout en accélérant la prise de décision.

Le groupe a également dévoilé ATHENA L, développé par sa filiale GEM Elettronica pour les navires nécessitant un système de combat léger. Cette solution permet de centraliser les informations tactiques et intègre des outils de navigation, des radars et des capteurs.

Avec ces deux systèmes modulaires et évolutifs, Leonardo élargit son portefeuille de solutions navales, des bâtiments de petite taille aux navires de combat les plus complexes.

En début d'après-midi, le titre Leonardo recule de 0,7% à Milan, autour des 51,7 euros.

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