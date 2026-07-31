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Leonardo prend de l'altitude après ses résultats, l'avis des analystes
information fournie par AOF 31/07/2026 à 11:24
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(Zonebourse.com) - Le spécialiste italien de la défense a publié des résultats prometteurs au 2e trimestre, marqués par une forte progression de la rentabilité opérationnelle ainsi que par une nette croissance des revenus et des commandes. Le groupe a d'ailleurs relevé plusieurs de ses objectifs annuels, de quoi réjouir les investisseurs : le titre s'adjuge près de 4% à Milan.

Leonardo a publié un résultat net de 272 MEUR au titre du 2e trimestre de son exercice, en hausse de 86,3% sur un an et faisant ressortir un BPA presque doublé, à 0,417 euro (vs 0,214 euro un an plus tôt).

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 16,7% à 5,55 MdsEUR, soit très légèrement ( 1,3%) au-dessus du consensus S&P. Cette croissance s'est accompagnée d'une amélioration de la rentabilité, avec un EBITA de 499 MEUR ( 35%) et 6,7% au-dessus des attentes. La marge opérationnelle (ROS) progresse aussi, passant de 7,8% à 9% en l'espace d'un an.

Au cours du trimestre, le groupe indique avoir enregistré 7,3 MdsEUR de prises de commandes (en hausse de 66,6% sur un an), illustrant la poursuite de la forte dynamique commerciale. "La croissance de notre carnet de commandes, de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité opérationnelle, ainsi que l'amélioration de notre génération de trésorerie, démontrent la capacité du groupe à exécuter ses programmes, à accroître ses capacités de production et à répondre efficacement à l'évolution des marchés", a déclaré le directeur général Lorenzo Mariani.

Sur l'ensemble du semestre, Leonardo a enregistré un résultat net ajusté de 476 MEUR ( 74,4% sur un an), tandis que le BPA ajusté a progressé de 82,3% à 0,733 euro. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,2% pour atteindre 10 MdsEUR, porté par une croissance dans l'ensemble des activités du groupe.

Dans ces conditions, Leonardo a relevé ses objectifs pour 2026 et vise désormais 28,2 MdsEUR de commandes (contre 26,2 MdsEUR auparavant), 2,21 MdsEUR d'EBITA (contre 2,15 MdsEUR) et 1,37 MdEUR de FOCF (vs 1,32 MdEUR). L'objectif de chiffre d'affaires est, en revanche, confirmé à environ 22,1 MdsEUR.

Les analystes restent positifs sur le dossier

Réagissant à cette publication, Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 65 EUR.

Selon le broker, la publication devrait répondre aux attentes élevées du marché, sans pour autant constituer un catalyseur majeur. Bernstein reste positif sur le dossier, estimant que la combinaison des relèvements de perspectives et de la solidité des activités d'électronique de défense renforce l'attrait du titre.

Le bureau d'études précise d'ailleurs que Leonardo demeure l'une des valeurs les plus attractives du secteur européen de la défense, grâce à la poursuite des révisions bénéficiaires et au potentiel de revalorisation du titre. Il estime aussi que le groupe conserve une marge de manoeuvre pour dépasser ses nouveaux objectifs en fin d'exercice.

De son côté, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 68 EUR. L'analyste en charge du dossier, Chloé Lemarie, met aussi en avant des résultats solides et considère que l'amélioration de la rentabilité traduit à la fois le redressement des aérostructures et la vigueur persistante des activités de défense électronique.

Le bureau d'études juge même comme "prudentes" les prévisions de marges, au regard de la progression observée au premier semestre, ce qui laisse entrevoir un potentiel de surperformance si les tendances opérationnelles se maintiennent.

Enfin, chez AlphaValue , Saïma Hussain pointe "la forte dynamique des prises de commandes, l'amélioration des marges et le relèvement des objectifs de génération de trésorerie", des éléments qui, selon elle, devraient soutenir le titre. "Les principaux points de vigilance restent toutefois un résultat net ajusté inférieur au consensus et un relèvement relativement limité de l'objectif d'EBITA", conclut l'experte.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 11:24:00.

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