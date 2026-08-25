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Leonardo Maria Del Vecchio se retire de la direction d'EssilorLuxottica
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 08:56
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Leonardo Maria Del Vecchio, l'un des héritiers de la famille à l'origine de Luxottica, a choisi de se retirer de ses fonctions de direction chez EssilorLuxottica. Le groupe franco-italien a confirmé ce mardi cette décision, précédemment révélée par la presse.

Le quotidien italien MF-Milano Finanza a été le premier à rapporter que le fils du défunt fondateur du lunetier italien Luxottica, Leonardo Del Vecchio, quitterait ses postes de président de la marque Ray-Ban et de directeur de la stratégie, avec effet au 31 août.

"Nous exprimons notre gratitude pour sa contribution à la croissance du groupe et à la réalisation de la vision stratégique prônée par son père. Nous lui souhaitons autant de succès dans sa nouvelle entreprise", a déclaré un porte-parole d'EssilorLuxottica.

Selon MF, Del Vecchio a critiqué le style de management du directeur général Francesco Milleri dans une lettre de démission consultée par le journal, affirmant que l'entreprise était dirigée de manière "distante" et "impersonnelle".

La holding de la famille Del Vecchio, Delfin, est le premier actionnaire d'EssilorLuxottica avec une participation de 32,4%.

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