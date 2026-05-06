Leonardo : bénéfice +33% au T1, hausse de 30,7% des nouvelles commandes

L'AWHero de Leonardo à Vergiate près de Milan

Le groupe italien ‌d'aérospatiale et de défense Leonardo a fait état mercredi d'un bond ​de 33% sur un an de son bénéfice au premier trimestre, porté par la bonne performance de sa division d'électronique de défense et ​malgré l'impact négatif des taux de change sur les composants américains.

Le chiffre d'affaires a progressé ​de 6,9% aux taux de change ⁠actuels pour atteindre 4,4 milliards d'euros, soit un peu moins ‌qu'attendu par les analystes, qui tablaient en moyenne sur 4,5 milliards d'euros.

Les nouvelles commandes au cours des trois ​premiers mois de l'année, ‌traditionnellement le trimestre le plus calme pour la ⁠plupart des entreprises du secteur de la défense, ont progressé de 30,7%, pour atteindre un peu plus de 9 milliards d'euros.

"Tous les principaux ⁠indicateurs économiques et ‌financiers ont affiché une amélioration significative, confirmant l'efficacité des ⁠mesures commerciales et opérationnelles mises en œuvre par le Groupe", ‌a déclaré le directeur général Roberto Cingolani dans un communiqué.

Le ⁠carnet de commandes du conglomérat contrôlé par l'État ⁠Italien a atteint 56,8 ‌milliards d'euros, grâce à l'intégration d'Iveco Defence Vehicles (IDV), dont l'acquisition auprès ​du constructeur de camions Iveco ‌a été finalisée au cours de la deuxième quinzaine de mars.

Cette acquisition de 1,6 milliard ​d'euros "constitue une étape stratégique importante qui renforce notre positionnement dans le domaine de la défense terrestre, complète notre portefeuille et ⁠consolide le rôle de Leonardo", a déclaré Roberto Cingolani.

Le groupe a indiqué qu'à compter du 1er avril, les résultats économiques et financiers incluront la contribution intégrale de l'activité IDV.

Leonardo a confirmé ses prévisions pour le reste de l'année.

(Rédigé par Giulia Segreti, version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)