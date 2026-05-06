Leonardo : bénéfice +33% au T1, hausse de 30,7% des nouvelles commandes

L'AWHero de Leonardo à Vergiate près de Milan
Le groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo a fait état mercredi d'un bond de 33% sur un an de son bénéfice au premier trimestre, porté par la bonne performance de sa division d'électronique de défense et malgré l'impact négatif des taux de change sur les composants américains.
Le chiffre d'affaires a progressé de 6,9% aux taux de change actuels pour atteindre 4,4 milliards d'euros, soit un peu moins qu'attendu par les analystes, qui tablaient en moyenne sur 4,5 milliards d'euros.
Les nouvelles commandes au cours des trois premiers mois de l'année, traditionnellement le trimestre le plus calme pour la plupart des entreprises du secteur de la défense, ont progressé de 30,7%, pour atteindre un peu plus de 9 milliards d'euros.
"Tous les principaux indicateurs économiques et financiers ont affiché une amélioration significative, confirmant l'efficacité des mesures commerciales et opérationnelles mises en œuvre par le Groupe", a déclaré le directeur général Roberto Cingolani dans un communiqué.
Le carnet de commandes du conglomérat contrôlé par l'État Italien a atteint 56,8 milliards d'euros, grâce à l'intégration d'Iveco Defence Vehicles (IDV), dont l'acquisition auprès du constructeur de camions Iveco a été finalisée au cours de la deuxième quinzaine de mars.
Cette acquisition de 1,6 milliard d'euros "constitue une étape stratégique importante qui renforce notre positionnement dans le domaine de la défense terrestre, complète notre portefeuille et consolide le rôle de Leonardo", a déclaré Roberto Cingolani.
Le groupe a indiqué qu'à compter du 1er avril, les résultats économiques et financiers incluront la contribution intégrale de l'activité IDV.
Leonardo a confirmé ses prévisions pour le reste de l'année.
(Rédigé par Giulia Segreti, version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer