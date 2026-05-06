Santé : Bayer se renforce dans l'ophtalmologie en rachetant l'Américaine Perfuse Therapeutics

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand de la santé et de l'agrochimie Bayer a annoncé mercredi l'acquisition de l'entreprise américaine Perfuse Therapeutics, spécialisée dans le traitement des maladies oculaires, pour un montant pouvant aller jusqu'à 2,45 milliards de dollars (2,09 milliards d'euros).

Cette opération qui permet à Bayer de se renforcer dans l'ophtalmologie comprend un paiement initial de 300 millions de dollars (256 millions d'euros) ainsi que des paiements additionnels liés à des jalons de développement, d'autorisation réglementaire et de commercialisation.

Avec cette acquisition, le groupe de Leverkusen va détenir l'intégralité des droits relatifs à une molécule actuellement en phase de développement pour le traitement du glaucome et de la rétinopathie diabétique, deux maladies oculaires graves, selon le communiqué.

Le glaucome est une neuropathie optique progressive entraînant la perte des cellules ganglionnaires rétiniennes et du champ visuel. Entre 76 et 80 millions de personnes ont été touchées dans le monde en 2020, un chiffre qui pourrait monter à 112 millions d'ici 2040, selon Bayer.

La rétinopathie diabétique, une complication microvasculaire du diabète, touche environ 146 millions de patients dans le monde, ou 25% des diabétiques, et peut entraîner la cécité dans de nombreux cas, ajoute le groupe.

La finalisation de l'opération reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence ainsi qu'à l'accord des actionnaires de Perfuse Therapeutics.