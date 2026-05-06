information fournie par Boursorama avec AFP • 06/05/2026 à 10:10

Vestas: bénéfice net multiplié par 14, à 70 millions d'euros, carnet de commandes "record" au premier trimestre

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le fabricant danois d'éoliennes Vestas, numéro un européen du secteur, a enregistré un bénéfice net de 70 millions d'euros au premier trimestre et maintient ses prévisions pour l'année grâce à un carnet de commandes "record", selon son rapport trimestriel publié mercredi.

"Notre carnet de commandes de turbines a atteint un nouveau record à 36,3 milliards d'euros, obtenu grâce à une prise de commandes de 4,5 GW, portée par les commandes terrestres dans toutes les régions et par une activité en mer particulièrement dynamique", s'est félicité le directeur-général du groupe Henrik Andersen dans le rapport.

Parmi les commandes prises, 2,76 GW seront mis sur le marché offshore en Europe.

Au premier trimestre, le bénéfice net était le plus élevé enregistré depuis 2018.

En hausse de 14% sur un an, le chiffre d'affaires, tiré par l'éolien offshore, s'est élevé à 4 milliards d'euros.

En outre, à la faveur d'une "amélioration de la rentabilité à la fois en Onshore et en Offshore", la marge d'EBIT était de 3,2%, la plus élevée pour un premier trimestre en huit ans, selon le rapport.

Pour l'ensemble de l'année, Vestas maintient ses prévisions d'un chiffre d'affaires entre 20 et 22 milliards d'euros, malgré des "risques géopolitiques et tarifaires persistants".

Cependant, "l'incertitude géopolitique actuelle et la crise énergétique soulignent la nécessité d’une énergie abordable, sûre et durable", a souligné M. Andersen.