Leonardo: solide premier trimestre avant le changement de direction

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le groupe italien d'industrie de défense Leonardo a publié mercredi un bénéfice net en forte hausse de 60% au premier trimestre, poussé par les ventes d'électronique et d'hélicoptères.

Le bénéfice net atteint 184 millions d'euros, à comparer avec la performance déjà enregistrée au premier trimestre 2025 de 115 millions, hors éléments exceptionnels, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6,9%, à 4,4 milliards d'euros, grâce notamment aux ventes de systèmes électroniques en Europe (+14,7%).

"Tous les principaux indicateurs économiques et financiers enregistrent des progrès significatifs, confirmant l’efficacité des actions commerciales et opérationnelles mises en œuvre par le groupe, ainsi que de la stratégie technologique intégrée à la base du Plan industriel", s'est félicité le directeur général de Leonardo, Roberto Cingolani.

Après l'achat des activités de défense du fabricant de véhicules utilitaires Iveco pour 1,6 milliard d'euros, le groupe est endetté à hauteur de trois milliards (+43,5% sur un an).

"La finalisation de l’acquisition des activités défense d’Iveco Group constitue une étape stratégique importante qui renforce notre positionnement dans la défense terrestre, complète le portefeuille et consolide le rôle de Leonardo en tant que constructeur capable d’intégrer logiciels, matériels et services numériques pour la sécurité et la défense", a souligné Roberto Cingolani.

Ce physicien de renom, ancien ministre italien de la Transition écologique, doit être remplacé jeudi par Lorenzo Mariani, un ancien du groupe, qui a notamment dirigé ses activités à l'international.

Dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient et du renforcement des capacités de défense européennes, Leonardo a confirmé ses prévisions pour l'année 2026, dont un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros, contre 15,3 milliards en 2023, année de l'arrivée de Roberto Cingolani.

Leonardo doit bénéficier en sus, à partir du mois d'avril, de l'intégration des activités de construction de blindés rachetées à Iveco, pour un chiffre d'affaires supplémentaire estimé à 1,1 milliard d'euros et un résultat brut d'exploitation (EBITA) de 120 millions.

Le portefeuille des commandes de Leonardo atteignait 56 milliards d'euros à fin mars (+23% sur un an), dont 9 milliards de commandes enregistrées au premier trimestre, garantissant au groupe l'équivalent de deux ans et demi de production.