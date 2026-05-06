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Football: Le président de la Fédération iranienne demande des garanties de la FIFA pour le Mondial
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 10:05

Cérémonie de dévoilement du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA à Téhéran

Cérémonie de dévoilement du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA à Téhéran

Le président de la Fédération iranienne de football (FFIRI) Mehdi Taj estime que ‌la FIFA doit garantir que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ne sera pas offensé par les États-Unis lors de ​la Coupe du monde prévue en juin sur le sol américain.

Une délégation de la FFIRI, dont faisait partie Mehdi Taj, a fait demi-tour à la frontière canadienne la semaine dernière en raison de ce qu'elle a qualifié de traitement irrespectueux de la part des agents ​d'immigration alors qu'elle tentait d'assister au congrès de la FIFA à Vancouver.

Mehdi Taj a assuré que la décision de rentrer au pays avait été prise de leur propre chef, ​mais le ministre canadien de l'Immigration a confirmé par la suite que ⁠le visa du président de la FFIRI avait été annulé pendant son vol en raison de ses liens avec le ‌CGRI .

Le Canada a classé le CGRI, une unité d'élite des forces armées iraniennes sous les ordres de l'ayatollah, comme "organisation terroriste" en 2024, comme les États-Unis cinq ans plus tôt.

Le secrétaire général de la FIFA Mattias Grafstrom ​a envoyé une lettre exprimant ses regrets quant ‌aux "désagréments et à la déception" subis par les Iraniens au Canada et invitant la FFIRI ⁠à Zurich (Suisse), le 20 mai, pour une réunion préparatoire à la Coupe du monde.

Mehdi Taj a déclaré mardi à la chaîne de télévision iranienne IRIB qu'il demanderait des garanties à l'instance dirigeante concernant le traitement réservé à la délégation.

"Nous avons besoin de la garantie, pour notre ⁠voyage, qu'ils n'ont pas le ‌droit d'insulter les symboles de notre système, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique", a-t-il ⁠déclaré en marge d'un rassemblement pro-gouvernemental à Téhéran.

"C'est un point sur lequel ils doivent accorder une attention sérieuse. Si une telle garantie ‌est donnée et que la responsabilité est clairement assumée, alors un incident comme celui qui s'est produit au Canada ⁠ne se reproduira pas."

"LA FIFA EST NOTRE HÔTE"

Les États-Unis, le Canada et le Mexique co-organisent la ⁠Coupe du monde du 11 ‌juin au 19 juillet, l'Iran devant disputer deux matches de groupe à Los Angeles et un à Seattle.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio ​a déclaré la semaine dernière que Washington n'était pas opposé à la ‌participation de l'Iran, mais qu'aucune personne ayant des liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ne serait admise sur le territoire américain.

Mehdi Taj, qui ​a occupé un poste de haut rang au sein du CGRI dans la province d'Ispahan, a déclaré que toute garantie qui ne serait pas irrévocable pourrait conduire la délégation iranienne à faire demi-tour à la frontière américaine.

"Nous allons à la Coupe du monde, ⁠pour laquelle nous nous sommes qualifiés, et notre hôte est la FIFA, pas Donald Trump ni l'Amérique", a-t-il ajouté.

"S'ils acceptent de nous accueillir, ils doivent également accepter de ne pas insulter nos institutions militaires de quelque manière que ce soit."

"Car s'ils le font, cela pourrait naturellement créer le même genre de situation qu'au Canada", a-t-il poursuivi.

La participation de l'Iran à la Coupe du monde est au centre de l'attention depuis que les États-Unis et Israël ont déclenché une attaque contre la République islamique fin février.

(Rédigé par Nick Mulvenney, version française ​Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 10:19

    la participation de l'IRAN à la coupe est une faveur, pas une obligation.

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