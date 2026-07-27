Leo, filiale d'Amazon, propose une constellation de satellites pour un service de transmission directe vers les téléphones mobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Leo propose une constellation pouvant compter jusqu'à 5.105 satellites

* Il se lance dans la course entre les opérateurs de satellites pour diffuser directement des services de téléphonie mobile vers les smartphones

* Une demande a été déposée auprès de la FCC; celle-ci n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat

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(Ajout de détails; pas de commentaire immédiat de la FCC aux paragraphes 3, 6 à 12) par David Shepardson et Akash Sriram

AMZN.O , filiale d'Amazon, a proposé lundi une constellation pouvant compter jusqu'à 5.105 satellites afin de fournir une connectivité voix et données directement aux appareils, rejoignant ainsi la course de plus en plus intense entre les opérateurs satellitaires pour diffuser des services de téléphonie mobile directement sur les smartphones.

Le réseau proposé fournirait des services vocaux, de messagerie, de données et d’urgence dans des zones hors de portée des réseaux cellulaires terrestres, le déploiement des satellites devant débuter en 2028.

La société a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) afin d’obtenir une autorisation rapide de ce projet.

La FCC n’a pas immédiatement réagi.

Ce service s’associerait à des opérateurs de réseaux mobiles du monde entier et utiliserait le spectre satellite mobile de Globalstar GSAT.O , dont Amazon a accepté l’acquisition plus tôt cette année.

DES AMBITIONS CROISSANTES DANS LE DOMAINE DES SATELLITES

Globalstar assure une connectivité de terminal à terminal à des millions d’utilisateurs d’appareils Apple AAPL.O en leur permettant d’envoyer des messages d’urgence, de partager leur position et de bénéficier d’une assistance routière lorsqu’ils se trouvent hors de portée des réseaux terrestres.

Cette initiative étendra les ambitions d’Amazon dans le domaine des satellites au-delà de l’Internet haut débit et intensifiera la concurrence sur le marché de la connexion directe aux appareils avec SpaceX SPCX.O , AST SpaceMobile

ASTS.O et Lynk Global, qui développent également des services de communication par satellite vers les téléphones.

La pénurie croissante de capacités de lancement de fusées est toutefois devenue l’un des principaux freins au déploiement d’une vague de constellations de satellites de nouvelle génération.

Amazon Leo a annoncé des partenariats avec Vodafone, DirecTV, Herotel et le National Broadband Network australien.

Amazon Leo déploie actuellement son système de satellites à haut débit de première génération et compte environ 390 satellites en orbite. L’entreprise prévoit de commencer à déployer son service fixe sur les premières bandes de fréquences dans le courant de l’année.

En mars, le président de la FCC, Brendan Carr, a rejeté les critiques formulées par Amazon à l’encontre du projet de SpaceX, dirigé par Elon Musk, visant à lancer une constellation pouvant compter jusqu’à 1 million de satellites.

“Je pense qu’Amazon devrait se concentrer sur la mise en ordre de ses propres affaires, avec ses propres lancements et sa propre constellation de satellites, plutôt que de s’inquiéter des autres acteurs qui, sur le terrain, lancent effectivement des satellites au rythme et à la cadence de SpaceX”, a déclaré M. Carr.