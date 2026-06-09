Lennar recule après que KBW a abaissé sa note et revu son objectif de cours à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** L'action du promoteur immobilier Lennar LEN.N recule de 1,4 % à 89,44 $ en pré-ouverture

** KBW abaisse sa note de “market perform” à “underperform” pour refléter “une forte exposition initiale dans un contexte difficile en termes de demande et de taux”

** La société de courtage cite également la pression continue sur les marges due au paiement annuel de 8,5 % sur les 6,4 milliards de dollars de terrains détenus par Millrose Properties

** “Nous prévoyons que la reprise des marges de LEN sera plus lente que celle de ses concurrents”, déclare KBW

** Abaisse son objectif de cours de 97 $ à 86 $, ce qui représente une baisse de 5,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Parmi 20 courtiers, un recommande “d'acheter fortement” le titre, 10 de “conserver” et 9 de “vendre” ou moins; leur objectif de cours médian est de 88,50 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé de 11,7 % depuis le début de l'année