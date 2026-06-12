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Lennar plombé par la morosité de l'immobilier américain au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 13:07

Lennar Corp a publié jeudi soir un BPA ajusté en recul de 31% à 1,31 USD au titre de son 2e trimestre 2025-26, manquant ainsi le consensus, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 489 MUSD pour ses activités de construction résidentielle.

Ses revenus issus des ventes de maisons ont diminué de 2% à 7,6 MdsUSD : une contraction de 5% du prix de vente moyen, à 371 000 USD, a plus que compensé une croissance de 2% des volumes livrés, à un peu plus de 20 519 maisons.

"Ce trimestre a été marqué par les mêmes vents contraires persistants qui ont mis à l'épreuve le marché immobilier ces dernières années", explique son PDG Stuart Miller, mentionnant des taux hypothécaires toujours élevés, une accessibilité financière limitée et un sentiment prudent des consommateurs.

"Compte tenu de la pression actuelle sur les taux d'intérêt et de l'incertitude géopolitique, nous modérons nos objectifs de livraisons pour l'année 2026 à environ 82 000 à 83 000 logements", indique d'ailleurs le dirigeant.

Concernant son 3e trimestre comptable, Lennar prévoit de livrer environ 20 500 à 21 500 logements, avec une marge brute qui s'améliorera à environ 16% et un prix moyen de vente qui se situera entre 375 000 USD et 380 000 USD.

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