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Lennar en baisse après avoir annoncé des prévisions de livraisons pour le troisième trimestre inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 00:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action du constructeur immobilier Lennar LEN.N était en baisse de 3,5% à 91,59 dollars en après-Bourse

** La société prévoit que ses livraisons de logements au troisième trimestre seront inférieures aux estimations, pénalisée par la faiblesse du marché immobilier américain, les taux hypothécaires élevés et la prudence des acheteurs

** La société prévoit désormais de livrer entre 20 500 et 21 500 logements au troisième trimestre, contre des prévisions de 22 353 unités - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a chuté de plus de 5% à 7,94 milliards de dollars, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,02 milliards de dollars

** Hors éléments exceptionnels, le bénéfice trimestriel s'est établi à 1,31 $ par action, contre des prévisions du marché de 1,24 $ par action

** À la dernière clôture, LEN affichait une baisse d'environ 8% depuis le début de l'année

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