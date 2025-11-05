Lemonade fait un bond en avant grâce à des prévisions de recettes optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de l'assureur Lemonade LMND.N ont bondi de 11,2 % à 65,25 $ avant le marché après que la société ait prévu un revenu annuel supérieur aux estimations de Wall Street

** La société prévoit des revenus annuels de 727 à 732 millions de dollars, supérieurs aux estimations de 713,7 millions de dollars compilées par LSEG, citant une forte croissance de la clientèle et une amélioration de la tarification

** Le nombre de clients a augmenté de 24% pour atteindre ~2,87 millions au 3ème trimestre

** La société indique que l'automatisation par l'IA a contribué à réduire les coûts de gestion des sinistres

** La note moyenne de 11 analystes sur les actions est "hold"; PT médian à $43.50 - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 59,92 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture