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Leidos revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande dans le secteur de la défense
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Leidos Holdings LDOS.N , fournisseur du secteur de la défense, a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026, misant sur une forte demande en technologies militaires dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

L'action de la société a progressé de près de 10 % en début de séance.

Voici quelques détails:

* Les sous-traitants du secteur de la défense profitent de la priorité accordée par le gouvernement américain aux dépenses militaires, Donald Trump ayant proposé un budget militaire record de 1 500 milliards de dollars pour l'exercice 2027.

* Leidos a fait état d’une demande accrue pour ses produits de technologie de défense, ses solutions dans les domaines de l’énergie et de la gestion du trafic aérien ainsi que pour son soutien aux missions de renseignement.

* Elle a relevé la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026 de 12,10 $ à 12,20 $, tout en maintenant la fourchette haute inchangée à 12,50 $.

* Le point médian de ces nouvelles prévisions est supérieur aux attentes des analystes, qui s’établissaient à 12,33 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Leidos prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 18,2 milliards et 18 4 milliards de dollars, contre une fourchette de 18 à 18,4 milliards de dollars annoncée précédemment.

* La société a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 4,56 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport à l'année dernière et supérieur aux estimations de Wall Street, qui s'élevaient à 4,44 milliards de dollars.

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