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Leidos recule alors que les perspectives de baisse du chiffre d'affaires éclipsent les résultats supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 14:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - **Les actions de Leidos LDOS.N reculent de 2% à 141,20 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** Le fournisseur du secteur de la défense revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les ramenant de 18,20 à 18,40 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 18 et 18,20 milliards de dollars

** Ces nouvelles prévisions sont inférieures aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 18,26 milliards selon les données de LSEG

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, les portant de 12,20 $ à 12,50 $ à une fourchette comprise entre 12,50 $ et 12,70 $

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est inférieur aux estimations des analystes; le bénéfice par action ajusté de 3,62 dollars dépasse l'estimation de 3,03 dollars

** Carnet de commandes à 49,6 milliards de dollars, en hausse de 4% en glissement annuel; ratio commandes/facturation à 1,2

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20% depuis le début de l'année

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