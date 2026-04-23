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Leidos obtient un contrat de 617 millions de dollars de l'armée américaine, alors que le Pentagone accélère la reconstitution de ses stocks
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de défense Leidos LDOS.N a annoncé jeudi qu'elle avait remporté un contrat de 617 millions de dollars auprès de l'armée américaine pour des lanceurs supplémentaires destinés à son système de défense aérienne terrestre Indirect Fire Protection Capability Increment 2 (IFPC Increment 2).

Voici quelques détails supplémentaires:

* Leidos est la dernière entreprise de défense à obtenir une commande du Pentagone au cours des derniers mois, alors que le gouvernement américain s'efforce d'augmenter la production de matériel dedéfense dans un contexte de conflits mondiaux qui ont épuisé les stocks de missiles et de munitions.

* En comptant ce dernier contrat, Leidos a déclaré avoir reçu des commandes d'une valeur de près de 1,2 milliard de dollars de la part de l'armée américaine.

* La société basée à Renton, en Virginie, a indiqué qu'elle s'était engagée à livrer plus de 100 lanceurs .

* Le dernier contrat permettra de poursuivre la recherche, le développement et les essais, et ouvrira potentiellement la voie à de futures commandes jusqu'en 2029.

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