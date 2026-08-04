Leidos en hausse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions du sous-traitant du secteur de la défense Leidos LDOS.N progressent de 1,9% à 121,01 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 18,20 et 18,40 milliards de dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations de Wall Street, qui s'élèvent à 18,25 milliards de dollars

** LDOS affiche également un BPA ajusté de 3,26 dollars au deuxième trimestre, contre une estimation de 2,91 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sept des 19 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 12 la recommandation « conserver »; leur objectif de cours médian s'établit à 140,61 dollars – données compilées par LSEG