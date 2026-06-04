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Legrand va fermer quatre sites et supprimer 178 postes en France d'ici 2028
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 14:57

Legrand LEGD.PA a présenté jeudi un projet de réorganisation impliquant le regroupement de certaines de ses activités industrielles, la fermeture progressive de quatre sites en France et la suppression de 178 postes d'ici fin 2028.

"Le projet consisterait à regrouper certaines activités", déclare le groupe dans un communiqué, afin de "renforcer plusieurs sites industriels", notamment "la spécialisation des sites français dans des gammes et technologies clés".

Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment prévoit "la cessation progressive des activités de production" sur ses sites de Pont-en-Royans (Isère), Lagord (Charente-Maritime), Confolens (Charente) et Châlus (Haute-Vienne). Elles seront redéployées vers les sites de Magré (Haute-Vienne), Sitel (Haute-Vienne), Sillé-le-Guillaume (Sarthe) et Saint-Marcellin (Isère), entraînant la suppression de 178 postes, précise le communiqué.

Le projet s’accompagne d’investissements en France pour plus de 80 millions d'euros entre 2025 et 2028, ajoute Legrand.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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