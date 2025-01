Legrand : un vrai leader mondial de l’efficacité énergétique

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. C'est le leader des équipements électriques basse tension pour le bâtiment tertiaire, industriel et résidentiel : il fabrique des fiches, des prises, des interrupteurs, des sonnettes, des multiprises, des rallonges, des portiers, mais aussi des équipements plus élaborés comme des thermostats connectés, des visiophones, des détecteurs de mouvement, des tableaux électriques etc.... Son activité comprend la domotique (connectivité de la maison, gestion des automatismes...), les datacenters, les produits connectés et la gestion numérique et énergétique des bâtiments d'une manière générale.

Legrand, qui a commencé son activité à Limoges il y a plus d'un siècle, dans l'utilisation de la faïence pour les premiers interrupteurs électriques, dispose d'implantations commerciales et industrielles dans plus de 90 pays.

CA de 8,5 Mds€ estimé pour 2024, est réalisé à 41,4% en Europe, à 38,6% dans la zone Amérique du Nord et Centrale et 20% dans le reste du monde. Il emploie plus de 37 000 salariés et a réalisé des performances remarquablement régulières depuis 20 ans...

Depuis des décennies, l'image de qualité et les relations entretenues avec les artisans électriciens ont forgé une remarquable image de marque, qui lui a permis de lutter efficacement contre les concurrents étrangers à bas coûts. C'est toujours par la qualité, l'innovation et les performances de ses produits que Legrand a construit sa prospérité.

Le Groupe a aussi réussi une multitude d'opérations de croissance externe, qui lui ont permis d'augmenter sensiblement la croissance de son bénéfice par action. Cela montre combien le Groupe a réussi à intégrer des entreprises très différentes, ce qui constitue un atout majeur pour son devenir.

Aujourd'hui, le groupe ne doit plus être assimilé uniquement au marché du bâtiment et de la construction. S'il est vrai qu'il en dépend beaucoup, 36% du CA est réalisé dans les datacenters, les produits connectés et associés à l'efficacité énergétique. Il participe donc activement à l'effort de digitalisation des habitats, notamment via l'Internet des objets qui constitue un axe important de développement, tout comme la montée en puissance de l'Intelligence Artificielle et des data centers qui vont devoir être construits dans les années futures. C'est le premier argument d'achat de Legrand, qui est désormais un acteur de la digitalisation des habitats et des bureaux, ainsi que du développement de l'Intelligence Artificielle…

Le second argument est l'évaluation très raisonnable de l'action. Son PER est actuellement de l'ordre de 20, soit légèrement en dessous de sa moyenne décennale. Surtout, le multiple de capitalisation des fonds propres est bas, relativement à leur rentabilité de 16,8%.

Le troisième argument est relatif à la dynamique actuelle des cours. En effet, notre algorithme tactique a émis récemment un signal d'achat, alors que le cours de l'action vient de franchir à la hausse ses moyennes mobiles à un an et trois mois. Nous considérons que cette évolution libère un potentiel de hausse significatif, qui est cohérent avec la sous-évaluation actuelle de l'action.