Legrand surfe sur le boom des centres de données

Le spécialiste des infrastructures électriques culmine en tête de l'indice CAC 40, bondissant de 5,48% peu après 10h00 ce jeudi après avoir dévissé de 4,56% la veille. Le groupe a publié des résultats à 9 mois supérieurs aux attentes du marché, portés par la vigueur persistante de ses activités dans les data centers. Fort de cette dynamique, Legrand relève sensiblement ses perspectives annuelles. Une annonce saluée par les analystes.

Sur les 9 premiers mois de 2026, Legrand a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 milliards d'euros, en hausse de 19 % sur un an, dépassant de 3 % le consensus établi par le groupe. La croissance organique atteint 12,7 %, soit 260 points de base au-dessus des attentes, toujours soutenue par la forte demande liée aux centres de données, notamment aux États-Unis.

Le résultat opérationnel ajusté progresse de 20 %, à 1,7 milliard d'euros, surpassant également de 3 % les prévisions des analystes. La marge opérationnelle ajustée ressort à 20,8 %, quasiment stable sur un an et supérieure de 10 points de base au consensus. Le résultat net augmente de 20 %, à 1,1 milliard d'euros, tandis que le flux de trésorerie disponible s'améliore de 16 %, à 1 milliard d'euros.

Les performances restent néanmoins contrastées selon les régions. En Europe, les ventes reculent de 0,9 % en données organiques sur les neuf premiers mois, malgré une amélioration de l'activité au troisième trimestre. À l'inverse, l'Amérique du Nord et centrale affiche une croissance organique particulièrement soutenue de 26,6 %, tandis que le reste du monde enregistre une progression de 8,4 %.

Des ambitions annuelles sensiblement revues à la hausse

Fort de ces résultats, Legrand relève ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre 20 % et 22 %, contre une fourchette de 16 % à 19 % précédemment. La croissance organique est attendue entre 11 % et 13 %, contre 8 % à 10 % auparavant, tandis que la contribution des acquisitions devrait rester proche de 8 %. L'objectif de marge opérationnelle ajustée demeure inchangé, entre 20,5 % et 21 %.

Chez AlphaValue, cette publication conforte la confiance dans les perspectives du groupe. Le bureau d'analyse anticipe des révisions à la hausse de 2 % à 5 % des estimations de résultats, tant de sa part que de celle du consensus, ce qui devrait également se traduire par un relèvement de son objectif de cours. Alors que les multiples de valorisation de Legrand évoluent à des niveaux proches de leurs moyennes historiques, AlphaValue juge le point d'entrée attractif pour les investisseurs de long terme et confirme sa recommandation "ajouter".

Jefferies salue également une publication de grande qualité, caractérisée par une croissance largement répartie, une bonne maîtrise des marges et un relèvement significatif des perspectives. Le broker estime que ces performances pourraient entraîner des révisions à la hausse de quelques pourcents des prévisions de résultat opérationnel ajusté pour 2026.

De son côté, Citi met en avant le rôle central des acquisitions dans la stratégie de développement de Legrand. Si le groupe a jusqu'ici démontré sa capacité à intégrer avec succès les entreprises rachetées, la banque rappelle que le risque d'intégration demeure. À l'inverse, une accélération du rythme des acquisitions pourrait permettre au bénéfice par action de progresser plus rapidement que prévu.

Citi identifie également plusieurs facteurs susceptibles d'influencer les perspectives du groupe, notamment les fluctuations des taux de change, les relations avec les distributeurs et les éventuelles opérations de fusions-acquisitions. Malgré les interrogations persistantes des investisseurs sur la pérennité de la demande dans les centres de données, la banque britannique considère que Legrand dispose encore d'un potentiel de progression de ses bénéfices et de revalorisation boursière.