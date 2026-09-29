Legrand se branche sur la hausse, Lindt fond.

Tandis que le groupe suisse de banque privée rassure les investisseurs et que Legrand les séduit, AB Science et Lindt déçoivent. Pepco signe également une hausse notable après la publication de résultats satisfaisants.

Actions en hausse

Julius Baer ( 7,1%) : le groupe suisse de banque privée grimpe après la clôture de la procédure d'exécution consolidée menée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La décision s'accompagne d'un allègement des exigences de fonds propres, ce qui rassure les investisseurs.

Legrand ( 6,2%) : le spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment s'envole après avoir relevé ses perspectives de croissance à l'horizon 2030. Le groupe profite d'un niveau record de commandes dans les centres de données, qui représentaient 32% de ses ventes au premier semestre 2026 et alimentent désormais son carnet de commandes. Cette dynamique lui offre une visibilité pouvant aller jusqu'à 18 mois, selon les analystes d'AlphaValue.

Epiroc ( 3,9%) : le fabricant suédois d'équipements de forage profite d'un relèvement de l'objectif de cours de Citigroup. La banque maintient sa recommandation d'achat et porte son objectif à 317 couronnes, contre 301 couronnes auparavant.

Pepco ( 3,5%) : le distributeur polonais à bas prix progresse après la publication de ses résultats. Le groupe prévoit pour l'ensemble de l'exercice une croissance de son bénéfice net sous-jacent supérieure au consensus. "Je suis convaincu de notre capacité à continuer de convertir cette dynamique en croissance rentable dans les années à venir", a déclaré son directeur général, Stephan Borchert, dans un communiqué.

Zigup ( 3,5%) : le prestataire britannique de services de mobilité automobile gagne du terrain après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel à la faveur d'un solide début d'exercice. À fin août, le nombre moyen de véhicules loués dépassait de plus de 5% celui enregistré un an plus tôt. Le groupe profite notamment du dynamisme de son activité en Espagne, où sa flotte compte désormais plus de 80 000 véhicules.

Rexel ( 3%) : le distributeur français de matériel électrique profite du succès de son augmentation de capital de 500 millions d'euros, réalisée au prix de 34,75 euros par action. Le produit de l'opération servira notamment à financer l'acquisition de GCG, fournisseur américain spécialisé dans le câblage et la connectivité.

Actions en baisse

AB Science (-11,6%) : la biotech française chute après un communiqué publié à la suite d'une inspection. La reprise de la phase 1 consacrée à AB8939 est repoussée au premier trimestre 2027, tandis que celle de la phase 3 sur le masitinib est désormais prévue au quatrième trimestre 2027, sous réserve de l'accord des autorités de santé.

Lindt (-4,6%) : le chocolatier suisse décroche après avoir abaissé ses prévisions pour 2026 en raison de volumes de commandes inférieurs aux attentes dans certains pays européens. Le groupe table désormais sur une croissance organique de ses ventes comprise entre 0% et 2%, contre une précédente prévision de 4% à 6%.

NKT (-3,9%) : le fabricant danois de câbles recule après sa journée des marchés financiers, au cours de laquelle il a réitéré ses ambitions à moyen terme sans les relever. L'annonce d'un objectif de distribution d'au moins 20% du bénéfice net ajusté, sans surprise positive, semble avoir déçu les investisseurs.

Les concessionnaires d'autoroutes : Eiffage (-3,9%) et Vinci (-3,3%) reculent après l'annonce par le gouvernement d'un alourdissement, dans le cadre du budget 2027, de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Son rendement devrait plus que doubler pour les groupes concernés.

Vestas Wind Systems (-3,6%) : le spécialiste danois de l'énergie éolienne pâtit d'un abaissement de l'objectif de cours de Deutsche Bank. La banque maintient sa recommandation "conserver", mais ramène son objectif à 205 couronnes danoises, contre 215 auparavant.

Eurofins (-2%) : le laboratoire d'analyses scientifiques est pénalisé par une dégradation de Bernstein. Le courtier abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance de marché" et réduit son objectif de cours de 77,20 euros à 73,90 euros.