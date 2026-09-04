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Legrand : revient défier la MM100 vers 143,5 EUR
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 14:13
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Legrand valide un signal haussier avec le franchissement des MM20 et MM50 regroupées vers 138 EUR et le cours revient défier la MM100 vers 143,5 EUR.

En cas d'échec, Legrand retrouvera le support des 133 EUR du 12/06 et 24/08, en cas de franchissement des 142,7 EUR (résistance du 12/08),

Legrand se dirigerait vers le test des 154 EUR (zénith du 22 juin).

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