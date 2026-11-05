Legrand relève ses objectifs annuels, porté par les centres de données et la transition énergétique

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Legrand a relevé jeudi une fois de plus ses objectifs annuels grâce aux centres de données, à la transition énergétique et aux acquisitions, qui lui ont permis d’afficher un bénéfice net en hausse de 19,6 % à plus d’un milliard d’euros pour les neuf premiers mois de l’année.

Sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre, le chiffre d'affaires s’affiche en hausse de 19,5 %, à 8,3 milliards d’euros, a annoncé le fabricant de matériels et d’équipements électriques.

"Au cours des neuf premiers mois de 2026, Legrand a enregistré une croissance très soutenue de son chiffre d’affaires de +22 % hors effets de change, portée notamment par une progression organique des activités dans les centres de données de près de +40 % ainsi que la contribution des solutions pour la transition énergétique et les acquisitions", a déclaré Benoît Coquart, directeur général du groupe, cité dans le communiqué de résultats.

"Cette performance s’accompagne d’un excellent niveau de rentabilité, avec une marge opérationnelle ajustée de 20,8 % après acquisitions, illustrant une nouvelle fois notre capacité à conjuguer croissance, discipline financière et excellence opérationnelle ainsi que le déploiement méthodique de notre feuille de route stratégique", a-t-il ajouté.

La croissance organique est ressortie en hausse de 12,7 % et celle par acquisition de 8,3 %. Le résultat opérationnel ajusté progresse de 20 %, à 1,7 milliard d’euros, tandis que la marge opérationnelle ajustée (après acquisitions et incluant les charges de restructuration) s’affiche à 20,8 % des ventes de la période, en légère hausse.

Le groupe basé à Limoges a effectué sept acquisitions depuis le début de l’année, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Malaisie et en Chine, toutes "positionnées dans les marchés porteurs de la transition énergétique et numérique (et qui) représentent ensemble environ 450 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel", a souligné Benoît Coquard lors d’une conférence téléphonique.

Legrand vise pour 2026 une croissance de ses ventes hors effets de change comprise entre +20 % et +22 %, dont une croissance organique comprise entre +11 % et +13 % (contre +8 % et +10 % précédemment), et une croissance par acquisition de l’ordre de +8 % (inchangée).

Trois axes prioritaires

Le groupe table par ailleurs sur une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5 % à 21,0 % des ventes (inchangée).

Il avait déjà relevé ses objectifs annuels à l'issue du premier semestre.

Lors de sa journée investisseurs fin septembre, Legrand avait également revu en hausse ses objectifs financiers à horizon 2030. Il vise désormais un chiffre d’affaires de 16 à 18 milliards d’euros.

"On a pas mal rehaussé nos objectifs de chiffre d’affaires", a souligné Benoît Coquard. "Lorsqu’on a lancé notre plan en 2024, c'était 12 à 15 milliards. L'année dernière, on l'a actualisé à 15 et en septembre, on a dit que ce serait plutôt entre 16 et 18", a-t-il rappelé.

La feuille de route de Legrand à horizon 2030 est articulée autour de trois axes prioritaires : les centres de données (32 % du chiffre d’affaires à la fin du premier semestre 2026), la transition énergétique, son deuxième pilier de croissance lié à l’électrification (22 % du chiffre d’affaires) et les infrastructures essentielles du bâtiment (46 % du chiffre d’affaires).

Depuis le 1er janvier, Legrand a vu son chiffre d’affaires aux États-Unis, qui représentent 44,7 % de l’activité du groupe, bondir de 28,7 %, "porté par la forte dynamique des offres dédiées aux centres de données ainsi que celles relatives à la transition énergétique".

En Europe en revanche (33,1 % du chiffre d’affaires), le marché du bâtiment est "toujours contrasté" avec des ventes à structure et taux de change constants en baisse de 0,9 % sur les neuf premiers mois de 2026, malgré une hausse de 2,4 % sur le seul troisième trimestre.