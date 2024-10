Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: réfute la décision de l'Autorité de la Concurrence information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - Legrand a pris connaissance de la décision exécutoire de l'Autorité de la Concurrence condamnant Legrand au paiement d'une amende de 43 millions d'euros au titre de l'application de prix dérogés sur le marché français entre 2012 et 2015.



Legrand réfute catégoriquement le grief retenu à son encontre et se réserve le droit de faire appel de cette décision.



'Legrand réitère son engagement ferme à respecter strictement la loi et notamment le droit de la concurrence' indique la direction.





Valeurs associées LEGRAND 104,35 EUR Euronext Paris +0,29%