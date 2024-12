Legrand : rechute de -3% vers 93,3E, surveiller 92E information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - La consolidation amorcée sous 107E il y a 6 semaines ne connait aucun répit Legrand chute de -3% vers 93,3E, se rapprochant à grand pas du plancher des 92E du 6 août, un support à préserver impérativement.





Valeurs associées LEGRAND 93,58 EUR Euronext Paris -2,78%