Legrand, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 13 novembre 2025

(AOF) - Legrand (-0,94%, à 132,40 euros)

Legrand figure parmi les rares baisses au sein de l'indice CAC 40. Le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment est essentiellement victimes de prises de bénéfices après quatre hausses consécutives qui avait permis à l'action de reprendre 3,40%. Jeudi dernier, le titre avait chuté de 12,19%, après avoir dévoilé une performance sur les neuf premiers mois de l'année inférieure aux attentes.

Points clés

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d’un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ équilibré entre l’Europe (40 %), l’Amérique du nord et centrale (40 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l’Asie-pacifique (12 %) ;

- Modèle d’affaires sur le marché des transitions digitale et énergétique d’une part, les produits d’’infrastructures essentielles d’autre part, avec 2 moteurs : une croissance organique tirée par l’innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe ;

- Flottant élevé, les salariés et dirigeants portant 3,O7 % des actions, Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil de 14 administrateurs, Benoît Coquart étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d’énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- allocation de capital répartie entre les acquisitions, financées par la moitié de l’autofinancement libre, et la rémunération des actionnaires,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- accélération, via les acquisitions, de l’activité centre de données (20 % des revenus),

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d’infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l’offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 3 engagements prioritaires 2030 : 8/10 èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage, recul de 30 % des émissions carbone et économie circulaire dans le cycle de production, renforcée par la prise de participation dans Circul’R,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d’efficacité énergétique pour bâtiments,

- emprunt ou crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE ;

- Accélération des acquisitions : le français Cogelec et, pour une valeur d’entreprise de 1,25 Md$, l’américain Avron Power Solutions, numéro 1 mondial des solutions énergétiques et critiques pour data centers ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 3 Mds€ donnant un effet levier de 1,5, des disponibilités de 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,3 Md€.

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Capacité à imposer des hausses de prix de vente pour compenser l’impact des tarifs douaniers, estimés à 150-200 M€ sur le bénéfice d’exploitation ;

- Valorisation boursière historique, dopée récemment par l’intérêt de ABB pour le groupe, bloqué par le ministère des Finances ;

- Après un gain de 9 % des ventes, tirées par les centres de données et les Etats-Unis, et de 12,9 % du résultat net au 30 juin, objectifs 2025 relevés d’une croissance de 10 à 12 % des revenus, dont près de 20 % pour les centres de données, et d’une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Plan 2030 : chiffre d’affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6 % à +10 % dont 3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20%, génération d’autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030 et 5 Mds€ d’acquisitions ;

- Dividende 2024 de 2,2 € et engagement d’un ratio de distribution proche de 50 %.