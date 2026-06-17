Legrand : grimpe de 5%, comble le 'gap' des 143,4E du 5 juin

Legrand accélère soudain le mouvement de reprise amorcé sur 133E le 12 juin : le titre qui avait entamé la séance sur une progression anodine grimpe de 5% et comble le 'gap' des 143,4E du 5 juin.

Un test des 150E devrait survenir rapidement et le principal objectif court terme deviendrait 155,7E, l'ex résistance des 25 février et 25 mai.