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Legrand : grimpe de 5%, comble le 'gap' des 143,4E du 5 juin
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 14:45

Legrand accélère soudain le mouvement de reprise amorcé sur 133E le 12 juin : le titre qui avait entamé la séance sur une progression anodine grimpe de 5% et comble le 'gap' des 143,4E du 5 juin.

Un test des 150E devrait survenir rapidement et le principal objectif court terme deviendrait 155,7E, l'ex résistance des 25 février et 25 mai.

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