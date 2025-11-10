 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 059,50
+1,28%
Indices
Chiffres-clés

Legrand donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 07:07

Conformément à l'autorisation de son AG mixte du 27 mai dernier, Legrand annonce la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement (PSI) afin de racheter un maximum de 500 000 titres, soit environ 0,19% de son capital.

Il est prévu que les achats débutent ce lundi 10 novembre pour une période allant jusqu'au 30 décembre prochain au plus tard. Ces actions seront principalement allouées à la livraison de plans d'action de performance qui viendront à échéance.

Dividendes

Valeurs associées

LEGRAND
129,850 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire
    information fournie par Reuters 10.11.2025 08:14 

    (Actualisé tout du long avec détails, citation) Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que ... Lire la suite

  • Les ETF monétaires mieux que les livret ? ( Crédits photo: © photoopus - stock.adobe.com)
    Placements : les ETF monétaires sont-ils vraiment une alternative aux livrets d'épargne ?
    information fournie par Moneyvox 10.11.2025 08:10 

    Vous recherchez une solution de placement alternative aux traditionnels livrets d'épargne ? Depuis le début de l'année 2025, un support d'investissement a le vent en poupe : les ETF, ou trackers, monétaires. Aussi appelés fonds indiciels ou trackers, les ETF constituent ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    A suivre aujourd'hui... Vallourec
    information fournie par AOF 10.11.2025 08:08 

    (AOF) - Vallourec , spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-Unis. Cette initiative stratégique s'inscrit dans un engagement ... Lire la suite

  • LVMH : La situation technique est plutôt incertaine
    LVMH : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank