Legrand donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 07:07
Il est prévu que les achats débutent ce lundi 10 novembre pour une période allant jusqu'au 30 décembre prochain au plus tard. Ces actions seront principalement allouées à la livraison de plans d'action de performance qui viendront à échéance.
Valeurs associées
|129,850 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
