Legrand: deux acquisitions en Colombie et en Australie

(CercleFinance.com) - Legrand annonce deux nouvelles acquisitions, à savoir UPSistemas en Colombie et APP (Australian Plastic Profiles) en Australie, portant ainsi à sept les opérations annoncées cette année pour un chiffre d'affaires annualisé de près de 350 millions d'euros.



Spécialiste de l'intégration, la mise en service, la maintenance et le suivi d'infrastructures techniques, en particulier à destination des datacenters, UPSistemas emploie plus de 300 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 millions d'euros.



Leader australien en cheminements de câbles (conduits) pour tous types de bâtiments, APP est basé à Sydney et emploie quant à lui environ 250 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions d'euros.





