Legrand dépasse les 90% des votes de Cogelec
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 17:10

Legrand France a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, indirectement, le 12 décembre, le seuil de 90% des droits de vote de Cogelec, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par le déclarant.

Ce dernier a précisé détenir indirectement et, en incluant l'auto-détention, 7 602 604 actions Cogelec, soit 85,44% du capital et 90,90% de droits de vote théoriques de la société d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs.

