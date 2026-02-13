Legrand-Contrat de rachat d'actions pour environ 0,10% de son capital

Legrand SA LEGD.PA :
* ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE RACHAT D'ACTIONS
* CONTRAT AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AFIN DE RACHETER 250.000 TITRES, SOIT ENVIRON 0,10% DE SON CAPITAL
* IL EST PRÉVU QUE LES ACHATS DÉBUTENT LE 13 FÉVRIER 2026 POUR UNE PÉRIODE ALLANT JUSQU'AU 10 MARS 2026
* CES ACTIONS SERONT PRINCIPALEMENT ALLOUÉES À LA LIVRAISON DE PLANS D'ACTIONNARIAT SALARIÉ ET DE PLANS D'ACTION DE PERFORMANCE VENANT À ÉCHÉANCE
Texte original nBw4YQJP7a
(Rédaction de Gdansk)
