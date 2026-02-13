IA: Anthropic double sa valorisation en moins de six mois, à 380 milliards de dollars

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, éditrice du modèle Claude, a annoncé jeudi une nouvelle levée de fonds massive de 30 milliards de dollars, portant sa valorisation à 380 milliards.

L'entreprise de San Francisco voit sa valorisation plus que doubler depuis septembre, après la conclusion de ce tour de table mené par le fonds souverain singapourien GIC et le fonds spéculatif Coatue Management.

Anthropic figure désormais parmi les sociétés non cotées les plus chères au monde, aux côtés de SpaceX, ByteDance ou OpenAI.

Ce dernier, voisin et rival d'Anthropic, soutenu par Microsoft et SoftBank, préparerait de son côté une levée de fonds encore plus importante, pouvant atteindre 100 milliards de dollars, valorisant le créateur de ChatGPT à environ 830 milliards de dollars.

Ces deux injections massives pourraient repousser l'entrée en Bourse des deux rivaux, initialement attendus à Wall Street dans l'année.

Anthropic affirme générer désormais un "chiffre d'affaires annualisé" de 14 milliards de dollars.

OpenAI revendiquait 20 milliards sur ce même indicateur, qui extrapole sur un an les revenus des derniers mois, qui se démultiplient chaque trimestre dans le secteur.

Ces chiffres, très inférieurs aux investissements en centaines de milliards de dollars dans la course à l'IA, sont très suivis et commentés compte tenu des interrogations sur la rentabilité de cette révolution technologique et les craintes d'une bulle.

Selon plusieurs médias américains, Anthropic prévoit de ramener sa consommation de trésorerie à environ un tiers de son chiffre d'affaires en 2026, puis à seulement 9% d'ici 2027, avec un objectif de rentabilité pour 2028 — soit deux ans avant OpenAI.

La performance financière d'Anthropic, affirme l'entreprise, "est portée par notre position comme la plateforme d'IA privilégiée des entreprises et des développeurs".

Claude Code, son outil phare pour les développeurs déployé en mai 2025, génère un revenu annualisé de 2,5 milliards de dollars. L'entreprise revendique d'avoir 8 des 10 plus grandes entreprises américaines du classement du magazine Fortune parmi ses clients.

"Les abonnements professionnels à Claude Code ont quadruplé depuis le début de 2026", poursuit le communiqué.

Le tour de table a attiré une longue liste d'investisseurs de renom, parmi lesquels le fonds BlackRock, les banques Goldman Sachs et JPMorgan Chase ainsi que les géants de la tech Microsoft et Nvidia, le leader mondial des puces pour l'IA.

Ce nouvel apport de capital doit permettre à la start-up dirigée par la fratrie Amodei, Dario et Daniela, de financer ses infrastructures de calcul, qui demandent la construction de centres de données géants, capables d'alimenter en électricité et de refroidir des millions de puces de dernière génération.

Le 5 février, Anthropic avait déjà annoncé son intention d'investir 50 milliards de dollars dans des centres de données pour soutenir la puissance de son dernier modèle, Claude Opus 4.6, rendu public le 5 février.

La start-up de San Francisco, fondée en 2021 par des anciens d'OpenAI, a le vent en poupe depuis la livraison en quelques mois d'une série d'outils qui ont impressionné les développeurs informatiques et effrayé les actionnaires d'éditeurs de logiciel.

Elle a misé sa stratégie sur la construction d'une réputation de sécurité et de fiabilité, là où OpenAI a pour l'heure remporté la bataille de l'adoption massive par le grand public avec ChatGPT, rattrapé de plus en plus par le Gemini de Google.

OpenAI a mis, ces derniers mois, l'accent sur son offre aux entreprises et ses modèles dédiés au code informatique, avec sa série de modèles Codex, pour tenter de concurrencer Anthropic sur ce marché plus rentable que celui du grand public.

La rivalité a pris une nouvelle dimension la semaine dernière lors des publicités du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Dans la sienne, Anthropic a réaffirmé son opposition à afficher des annonces publicitaires dans ses modèles d'IA, une pique apparente à OpenAI qui teste cette source de revenus.

Parmi les soutiens historiques d'Anthropic figure Amazon, qui a investi 8 milliards de dollars et sert de principal partenaire pour les serveurs en ligne de l'entreprise.

Anthropic a aussi étendu cet automne son partenariat dans ce domaine avec Google, qui avait investi 2 milliards de dollars en 2023 dans la start-up.