L'Europe ouvre en ordre dispersé au terme d'une semaine riche en résultats

Un homme d'affaires se promène sur l'esplanade de La Défense

Les principales Bourses européennes ‌sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, alors ​qu'une semaine chargée en résultats financiers touche à sa fin.

À Paris, le CAC 40 perd 0,46% à 8.302,07 points vers 08h13 GMT. ​A Francfort, le Dax recule de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 ​monte de 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 est ⁠en baisse de 0,16%, le FTSEurofirst 300 perd 0,03% et ‌le Stoxx 600 abandonne 0,08%.

En cette fin de semaine riche en résultats d'entreprises, les craintes sur le ​secteur technologique et ‌les groupes susceptibles d'être affectés par le développement ⁠rapide de l'intelligence artificielle (IA) refont surface.

Et la chute des valeurs technologiques est revenue en force. La dernière baisse a été déclenchée par ⁠Cisco, dont ‌les marges ont été comprimées par la flambée des ⁠coûts des puces mémoire, effrayant les investisseurs qui tablaient sur ‌des bénéfices en forte hausse.

Par ailleurs, les marchés ⁠attendent les données sur l'inflation américaine qui seront publiées ⁠aujourd'hui à 13h30 ‌GMT. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,3% ​de l'indice de référence pour ‌janvier, ce qui suffirait à faire passer le taux annuel de 2,7% à 2,5%.

En ​Europe, les investisseurs attendent les chiffres sur le PIB dans la zone euro à 10h GMT.

Aux valeurs, Capgemini progresse ⁠de 2,5% après ses résultats 2025 et perspectives 2026. Ubisoft est dans le vert aussi et avance de 8,8% après ses résultats.

En revanche, TF1 baisse de 12,4% après ses résultats.

L'Oréal, dans le rouge aussi, abandonne 5,5% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, ​édité par Augustin Turpin)