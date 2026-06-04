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Legrand annonce la fermeture de quatre sites français dans le cadre d'une restructuration
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 15:00

Le spécialiste des infrastructures électriques ( 0,07%) va procéder à la réorganisation de son outil industriel en France qui prévoit la fermeture progressive de quatre sites (Pont-en-Royans, Lagord, Confolens et Châlus) et la suppression de 178 postes d'ici à fin 2028, selon l'AFP.

Legrand justifie cette restructuration par la crise durable du secteur de la construction, la concurrence des pays à bas coûts et la nécessité d'accélérer ses investissements dans les activités liées à la transition énergétique, au numérique et aux centres de données.

Le groupe, qui emploie environ 5 000 personnes en France, prévoit parallèlement plus de 80 MEUR d'investissements dans l'Hexagone, dont 20

MEUR pour accompagner les transferts d'activités vers d'autres sites industriels français.

Legrand assure privilégier les reclassements internes et les départs à la retraite dans le cadre de ce projet.

La société qui publiera ses résultats du premier semestre le 29 juillet prochain, a réalisé en 2025 un bénéfice net de 1,2 MdEUR pour un chiffre d'affaires de 9,5 MdEUR et vise une croissance comprise entre 10 et 15% en 2026.

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