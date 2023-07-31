Legrand affiche un CA en hausse à 4,29 milliards d'euros au S1
information fournie par Reuters31/07/2023 à 07:37
31 juillet (Reuters) - Legrand SA LEGD.PA :
* CA AU S1 À 4,29 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 4,09 MILLIARDS D'EUROS IL Y A UN AN
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ AU S1 DE 954,7 MILLIONS D'EUROS CONTRE 837,8 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 DE 650,9 MILLIONS D'EUROS CONTRE 548,1 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN
* MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE AU S1 DE 22,2% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONTRE 20,5% IL Y A UN AN
* CASH FLOW LIBRE À FIN-S1 DE 813,8 MILLIONS D'EUROS À 18,9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONTRE 320,9 MILLIONS D'EUROS À 7,8% DU CA IL Y A UN AN
* OBJECTIFS ANNUELS 2023 RÉVISÉS À LA HAUSSE
* PERSPECTIVES 2023: UNE CROISSANCE DE SES VENTES HORS EFFET DE CHANGE ET HORS IMPACTS DE LA RUSSIE COMPRISE ENTRE +5% ET +8% (CONTRE +2% ET +6% PRÉCÉDEMMENT) COMPRENANT UN EFFET PÉRIMÈTRE D’ENVIRON +2%
* PERSPECTIVES 2023: UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE AVANT ACQUISITIONS (À PÉRIMÈTRE 2022), ET HORS RUSSIE ET IMPACTS LIÉS D’ENVIRON 20,5% DES VENTES (CONTRE ENVIRON 20% PRÉCÉDEMMENT)
* PERSPECTIVES 2023: UN TAUX DE RÉALISATION RSE D’AU MOINS 100% POUR LA DEUXIÈME ANNÉE DE SA FEUILLE DE ROUTE 2022-2024
Texte original sur Eikon ID:nBw7T4FyPa Pour plus de détails, cliquez sur LEGD.PA
(Rédaction de Gdansk)
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