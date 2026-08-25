Lego-Ventes semestrielles en hausse, portées par le football et la F1

LEGO lance des coffrets rendant hommage à Mbappé, Messi, Ronaldo et Vini Jr à l'occasion de la Coupe du monde

par Helen Reid

Le fabricant ‌danois de jouets Lego a annoncé mardi une hausse de 21% de ​ses ventes au premier semestre, portée par le succès des sets inspirés de la Coupe du monde de football et de la Formule 1, qui lui ​ont permis de gagner des parts de marché face à ses concurrents Mattel et Hasbro.

Le chiffre ​d'affaires du groupe a atteint 41,9 ⁠milliards de couronnes danoises (5,61 milliards d'euros), contre 34,6 milliards un an ‌plus tôt, tandis que le bénéfice net a progressé de 32%, à 8,6 milliards de couronnes.

"Le portefeuille de produits est extrêmement ​solide et répond à ‌de nouveaux centres d'intérêt des consommateurs au premier semestre", ⁠a déclaré à Reuters le président-directeur général de Lego, Niels Christiansen.

Le nombre d'enfants et de consommateurs actifs a également progressé, contribuant à la hausse des ⁠ventes, a-t-il ajouté.

Lego ‌a lancé plus de 330 nouveaux sets au premier semestre, ⁠dont une réplique du trophée de la Coupe du monde de la ‌FIFA, des sets Pokémon intégrant de nouvelles briques interactives, ainsi ⁠que des sets inspirés de "K-Pop Demon Hunters", particulièrement populaires auprès ⁠des filles, selon ‌Niels Christiansen.

LE PÉTROLE RENCHÉRIT LES PLASTIQUES

La hausse des prix du pétrole liée à ​la guerre en Iran a renchéri ‌le coût des plastiques utilisés pour fabriquer les briques de Lego. L'impact pourrait être plus marqué ​au second semestre, mais reste limité à ce stade grâce à l'utilisation croissante de matériaux non issus des énergies fossiles, a déclaré ⁠Niels Christiansen.

Lego poursuit par ailleurs sa transition vers des matériaux renouvelables et recyclables.

Afin de rapprocher sa production de ses principaux marchés, le groupe construit une usine et un centre de distribution en Virginie, aux États-Unis, dont l'ouverture est prévue à la mi-2027.

(1 euro = 7,4746 couronnes danoises)

(Rédigé par Helen Reid, Version ​française par Aleksandra Kret)