Légère progression des cours du métal jaune

(AOF) - Le cours de l'once d'or repart de l'avant après sa pause de lundi et sa progression de vendredi. Le métal précieux gagne 0,46% à 3382,22 dollars en raison de l'inquiétude des investisseurs à propos de l'indépendance de la Fed. Donald Trump a annoncé hier la révocation de la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, avec effet immédiat. Celle-ci est accusée d'avoir demandé des prêts hypothécaires pour deux propriétés distinctes à deux semaines d'intervalle en 2021. Pour autant, Lisa Cook ne s’en laisse pas compter, jugeant que le président américain " n'a pas l'autorité " pour la renvoyer.