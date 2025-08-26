 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 728,50
-1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Légère progression des cours du métal jaune
information fournie par AOF 26/08/2025 à 17:37

(AOF) - Le cours de l'once d'or repart de l'avant après sa pause de lundi et sa progression de vendredi. Le métal précieux gagne 0,46% à 3382,22 dollars en raison de l'inquiétude des investisseurs à propos de l'indépendance de la Fed. Donald Trump a annoncé hier la révocation de la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, avec effet immédiat. Celle-ci est accusée d'avoir demandé des prêts hypothécaires pour deux propriétés distinctes à deux semaines d'intervalle en 2021. Pour autant, Lisa Cook ne s’en laisse pas compter, jugeant que le président américain " n'a pas l'autorité " pour la renvoyer.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank