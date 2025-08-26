Légère progression des cours du métal jaune

(AOF) - Le cours de l'once d'or repart de l'avant après sa pause de lundi et sa progression de vendredi. Le métal précieux gagne 0,46% à 3382,22 dollars en raison de l'inquiétude des investisseurs à propos de l'indépendance de la Fed. Donald Trump a annoncé hier la révocation de la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, avec effet immédiat. Celle-ci est accusée d'avoir demandé des prêts hypothécaires pour deux propriétés distinctes à deux semaines d'intervalle en 2021. Pour autant, Lisa Cook ne s’en laisse pas compter, jugeant que le président américain " n'a pas l'autorité " pour la renvoyer.
A lire aussi
-
(AOF) - Elis a apporté une correction à son dernier communiqué à propos du coupon fixe annuel. Le texte corrigé de notre dépêche suit. Elis a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi avec les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la situation politique en France. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,64% à 7.714,15 points, le Footsie britannique ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur et surtout marquée par l'instabilité politique en France, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance de ... Lire la suite
-
La FAA américaine prévoit des exercices sur table avant de lever le plafond de production du Boeing 737 MAX
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré mardi que l'agence ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer